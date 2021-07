La contraloría detectó que la municipalidad de Huánuco pagó S/29 110.00 a la Constructora, Consultora e Inmobiliaria O&F por trabajos no realizados en el mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Despensa-San Juan de Marambuco, Santa Rosa de Marambuco-Mirache- Lloque-Ñahuinsequia, en el distrito de Santa María del Valle.

De acuerdo al informe de Hito de Control n. 11179 – 2021, publicado en el portal institucional de esa entidad de control, la comuna de Huánuco pagó el 100 % a dicha consultora.

En el informe, la contraloría precisa que la municipalidad de Huánuco pagó los S/29 110.00 con el informe final de la fase II-Mantenimiento Periódico, elaborado por el residente de servicio y remitido por el inspector de servicio, donde señalan que el trabajo se había ejecutado de acuerdo a los documentos técnicos del plan de trabajo.

Trabajos de mantenimiento tampoco se realizaban

No obstante, los auditores constataron que no se ejecutó la construcción de 2 050.00 metros lineales de reconformación de las cunetas. Asimismo, detectaron que el contratista no realiza los trabajos de mantenimiento rutinario previsto en el plan.

Por ello, los caminos vecinales presentan derrumbes y cunetas colmatadas, deterioros de calzadas, hundimientos y disgregamiento de material de asfaltado.

Sumado a ello, detectaron la ausencia del inspector de servicio de mantenimiento. Esto pone en riesgo la calidad de los trabajos al no contar con el control permanente. Asimismo, quebranta las obligaciones contractuales y la aplicación de penalidad a la empresa de Pulgar Lucas.

Los servicios de mantenimiento rutinario contratado para los caminos vecinales comprende cuatro fases: elaboración de plan de trabajo, mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario e inventario vial, cuya inversión es de 2 001 749.75 soles.

