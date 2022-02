El problema del agua potable ha puesto en el tapete las deficiencias y carencias de las autoridades para tratar de solucionar este problema que está generando malestar en la población.

Luego de varias idas y venidas entre el gobierno regional, la municipalidad y SEDA Huánuco, se realizó la primera reunión de trabajo técnico entre autoridades y actores directos de solucionar el problema.

El gerente de la municipalidad de Huánuco, Mirozaqui Ramírez Paredes, acusó que el gobierno regional y Seda Huánuco, atañen la problemática del agua potable por no aprobar el proyecto de agua y desagüe integral que data desde hace dos gobiernos anteriores con un presupuesto de 114 millones de soles.

Ramírez Paredes cuestionó a Seda Huánuco de no advertir al gobierno regional sobre el peligro que podría ocasionar conectar a estas 62 familias al sistema de desagüe en el anillo vial que se está ejecutando. “La población no entiende que tenemos una obra en arbitraje, la población sabe que hay una obra que se está ejecutando y hay un presupuesto de 4 millones y medio de soles que se ha destinado para ese proyecto, pero en medio de la construcción les dicen que no es factible”, mencionó el edil.

Por su parte, la respuesta del gerente de SEDA Huánuco, fue que la responsabilidad de no tener un buen sistema de agua y desagüe es responsabilidad de la municipalidad. “Nosotros en muchos de los casos como EPS, hacemos indemnización de daños y perjuicios a pobladores que están en la parte baja con la misma responsabilidad que tienen esas entidades (municipalidades), que en su momento no hicieron las obras o no gestionaron las obras y nos atribuyen la responsabilidad a EPS Seda Huánuco”, expresó Manuel Robles Rojas.

Robles Rojas acotó que los proyectos y obras de agua potable de Huánuco son responsabilidad de los gobiernos locales, “cuando se ejecutaron esas obras, no pensaron que la población iba a crecer, ahora hay población hasta en las laderas y se necesita un nuevo proyecto para atender la necesidad de la población y ese proyecto lo tiene la municipalidad de Huánuco, no es responsabilidad de Seda. Seda Huánuco es el operador del sistema de agua y alcantarillado, no de la ejecución de esas obras”, puntualizó.

En su réplica, el gerente de la Municipalidad de Huánuco trató de deslindar su responsabilidad atribuyéndole el problema a las gestiones anteriores. “Este proyecto viene de 12 o 10 años atrás, de dos gestiones anteriores y dado el tiempo transcurrido ahora hay que hacer un trabajo de actualización de datos en el expediente técnico y actualización de costos y ese presupuesto no lo tiene la municipalidad”, expresó el gerente municipal.

Finalmente, se coordinó que la municipalidad de Huánuco se compromete a deshabilitar el proyecto de la nueva planta de tratamiento del proyecto integral, para que lo ejecute otra institución que lo desee y que cuente con el presupuesto correspondiente para su ejecución.

Sin duda el tema de mejora del sistema del agua y desagüe en Huánuco, tendrá mucho tiempo que esperar.