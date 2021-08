Nacho celebrará sus 38 al estilo sinfónico

Nacho anunció que celebrará su cumpleaños, el 22 de agosto, con el show sinfónico Nacho On Line, con el que busca mostrar otra faceta artística.

“Se me vino a la mente esa idea que tenía desde hace 20 años, cuando vi a Metallica hacer un concierto con la Sinfónica de San Francisco.

Entonces, pensé en unir mi música a una banda sinfónica; no quitándole su esencia, sino fusionando su esencia con instrumentos clásicos y se formó toda esta idea increíble, compleja y difícil de llevar a cabo; pero a pesar de su complejidad va a rendir sus frutos”, contó el cantautor venezolano.

El show de Nacho incluirá 30 instrumentos clásicos, un coro infantil, un coro de adultos y un sexteto de trombones y una cantante lírica.

El artista confesó, que antes no le gustaba mucho celebrar , pero ahora las circunstancias lo han hecho cambiar su perspectiva; por ello, en esta ocasión ha decidido festejar de una manera muy especial. Así, llevará a cabo un concierto sinfónico titulado Nacho On Line donde pretende mostrar un lado desconocido en su carrera musical.

“Quería celebrar mi cumpleaños de una manera distinta. No soy mucho de celebrar el cumpleaños, pero creo que esto de la pandemia me ha dejado un nuevo aprendizaje y básicamente es que cualquier nuevo día es un regalo, abrir los ojos cada día es una bendición, tener salud es una bendición”, mencionó Nacho a un medio internacional. “Creo que hay que celebrar la vida y un año más es para alegrarse, no para sentir nostalgia”.

La idea de llevar a cabo una presentación streaming surgió por recomendación de los fanáticos; sin embargo, el intérprete deseaba ofrecer algo que fuera innovador en su carrera profesional. “Abrí un grupo de Telegram que se llama Cumple Nacho y empecé a incluir fanáticos, van más de 30 mil personas que forman parte y la idea que más vi fue un concierto On Line, que todavía no lo había hecho”, dijo.

“Entonces dije ‘quiero hacerlo pero de manera distinta’. Quiero que sea un aporte grande a esta forma de hacer espectáculos, de transmitirlos”, agregó. “Se me vino a la mente esa idea que tenía desde hace 20 años, cuando vi a Metallica hacer un concierto con la Sinfónica de San Francisco. Entonces, pensé en unir mi música a una banda sinfónica; no quitándole su esencia, sino fusionando su esencia con instrumentos clásicos y se formó toda esta idea increíble, compleja y difícil de llevar a cabo; pero a pesar de su complejidad va a rendir sus frutos”.