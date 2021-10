Nativos digitales una generación tecnológica

Mucho se ha hablado sobre la generación Millennial, de cómo esta repercutió en la sociedad, llegando a modificar los hábitos de compra e incluso la forma de trabajar. Pero ahora, afrontamos una nueva generación que volverá a cambiarlo todo. Los Nativos Digitales, es una generación nacida entre aproximadamente los años 1995 y 2015. También es conocida como Generación Z.

Quiénes son los nativos digitales?

Estos jóvenes tienen una habilidad innata del lenguaje y del entorno digital, ya que han adoptado la tecnología en primera instancia. Las herramientas tecnológicas, ocupan un lugar central en sus vidas. Los mismos, dependen de ellas para todo tipo de cuestiones cotidianas. Desde relacionarse o estudiar, hasta comprar, informarse, divertirse, entre otros. Es por esto, que ya no conocen una era sin conexión constante al mundo.

Características de los nativos digitales:

Atracción por las nuevas tecnologías

Impacientes y versátiles

Emprendedores

Innovadores

Comprometidos

Colaboración natural

Aprendizaje en red

¿Qué hace diferentes a los nativos digitales?

Los nativos digitales enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas maneras. Navegan con fluidez, tienen habilidad en el uso del ratón, utilizan reproductores de audio y vídeo digitales a diario. Toman fotos digitales que manipulan, envían y usan. Además, sus ordenadores para crear vídeos, presentaciones multimedia, música, blogs, etc.

Absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y vídeos. Igual o mejor que si fuera texto. Consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes, esperan respuestas instantáneas, están permanentemente comunicados y crean también sus propios contenidos. A los nativos digitales les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son multitarea.

Destaca la rapidez en sus acciones y en la toma de decisiones. Quieren resultados inmediatos y si el tema no les interesa pasan de página. Para estos usuarios las opciones son ilimitadas. El tiempo no, por eso se conoce que su tiempo de descarte es de unos 8 segundos.

Si nos acercamos al área de la psicología, podemos decir que el nativo digital construye sus conceptos de espacio, tiempo, número, causalidad, identidad, memoria y mente a partir, precisamente, de los objetos digitales que le rodean, pertenecientes a un entorno altamente tecnificado.

Nativos Digitales: el ámbito digital

Respecto al ámbito educativo, estos alumnos están mucho más predispuestos a utilizar las tecnologías en actividades de estudio y aprendizaje, que lo que los centros y procesos educativos tradicionales les pueden ofrecer. Esta situación puede llegar a generar un sentimiento de insatisfacción respecto a las prácticas escolares. Creando una distancia cada vez mayor entre alumnos y profesores en relación a la formación educativa tradicional.

Gracias al uso cotidiano de plataformas los nativos digitales han desarrollado una capacidad de aprendizaje muy visual. Por eso, no se limitarán a escuelas presenciales, como sí lo hacen los millennials. Apostarán por el aprendizaje online como complemento y como modo de personalizar su formación. La tendencia Work In Your Passion inspira a estos jóvenes a ser más emprendedores de manera que probablemente no busquen un trabajo. Serán ellos mismos quienes creen el suyo propio.

E-learning: el aprendizaje adaptado a los nativos digitales

Un elemento destacado del e-learning es el microaprendizaje o microlearning. Una estrategia educativa que se caracteriza por la brevedad de sus lecciones y sus unidades de aprendizaje. Esta gran tendencia mundial de cápsulas de conocimiento de micro formación es, para los nativos digitales, un modo ideal de adquirir conocimiento.

Y quiénes son los inmigrantes digitales?

Cuando hablamos de nativos digitales o generación Z no podemos olvidarnos de otro concepto muy relacionado y sonado en la actualidad. Los conocidos como inmigrantes digitales son aquellas personas entre 35-55 años que se han visto con la obligación de adaptarse a la tecnología y a una sociedad cada vez más tecnificada.

El inmigrante digital puede decir que ha participado en dos realidades diferentes: la comunicación tradicional y la comunicación “moderna”. A su vez, los procesos de actuación de los inmigrantes suelen ser reflexivos. Por lo tanto, más lentos. Mientras, los nativos digitales son capaces de tomar decisiones de una forma rápida, sin pensarlo mucho, y en ambientes complejos.

Todas estas características nos dan una visión de cómo poder relacionarnos con esta generación conocida como Nativos Digitales o Generación Z. Aún así, también hay que tener en cuenta las necesidades específicas de cada uno, más que dividir características de una generación clasificada por años de nacimiento.