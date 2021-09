Netflix: Squid Game, de que trata la serie?

Sinopsis

El hecho de que la gente participe en juegos mortales no es un motivo particularmente nuevo en películas o series. Ya sean las batallas isleñas de Battle Royale – Only One Can Survive, el torneo distópico en The Hunger Games – The Hunger Games o la competencia en Death Parade, hay bastantes ejemplos. En este sentido, la serie surcoreana de Netflix Squid Game es fácil como un representante más de este escenario siempre popular. Pero eso no sería del todo justo. Porque incluso si inevitablemente hay escenas familiares y algunas cosas son predecibles, también hay suficientes peculiaridades que hacen que esta variante sea interesante incluso con el conocimiento de los colegas.

Una pequeña pero sutil diferencia que el director y guionista Dong-hyuk Hwang (The Fortress) ha encontrado: todos los juegos jugados son juegos infantiles. Básicamente, por supuesto, no importa si pierdes la vida en una cacería “real” o en un juego de pesca como solías jugar. Y, sin embargo, hay algo muy pérfido cuando en Squid Game se contrasta con el alto número de víctimas que resultan de ello. Especialmente al principio, las masas de personas pierden la vida porque, por razones comprensibles, juzgan mal la situación. ¿Quién pensaría que los perdedores de un juego tan tonto serían asesinados a tiros?