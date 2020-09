No habría votos suficientes para vacancia contra Martin Vizcarra

El presidente Martín Vizcarra llegó al Congreso de la República, sin embargo, luego de un breve mensaje precisó que viajará a Trujillo a cumplir con su agenda y dejó a cargo de su defensa a su abogado, Roberto Pereira.

“Vengo aquí porque soy consecuente con todo lo dicho a lo largo de mi gestión, estoy aquí con la frente en alto y mi conciencia tranquila”, manifestó.

Por su parte, Roberto Pereira, abogado del presidente Vizcarra añadió que el argumento central de su defensa será explicar por qué los audios no constituyen una causal para vacar al mandatario.

“Venimos a cumplir la obligación constitucional que es ejercer la defensa del presidente de la República en este proceso”, exclamó Pereira.

Martín Vizcarra afronta una moción de vacancia tras la difusión de unos audios que lo comprometen en coordinaciones con las exfuncionarias de Palacio Mirian Morales y Karem Roca.

El pasado viernes 11 de setiembre, el pleno del Congreso admitió a debate la referida moción con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Se requieren de 87 votos para aprobar la vacancia presidencial.

Cabe indicar que el Tribunal Constitucional decidió admitir la demanda competencial presentada por el Ejecutivo en cuanto a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Con 6 votos a favor y 1 en contra, este pedido fue aceptado.

Por su parte, Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, aseveró que el jefe de Estado tenía desde de la semana pasada su agenda programada con otras actividades protocolares.

Por lo tanto, la Oficina de Imagen de Palacio de Gobierno corroboró este viernes que Vizcarra Cornejo seguirá su agenda y viajará a La Libertad.

Gabinete se pronuncia sobre pedido de vacancia presidencial

Walter Martos, jefe del gabinete ministerial, exhortó al Parlamento a votar en contra del pedido de vacancia y manifestó sus expectativas para esta jornada.

“Nosotros apelamos a la madurez democrática del Congreso, que el amor a la patria debe anteponerse sobre cualquier ansia de poder”, señaló el primer ministro.

Por su parte, Ana Neyra, ministra de Justicia, precisó que el hecho de que el líder de un partido político diga que no apoya la vacancia presidencial, no quiere decir que los congresistas de la bancada tengan la misma posición. Por ejemplo, Podría darse el caso de alguien que no respeta la opinión de su líder y decida.

“Podría darse el caso de alguien que no respeta la opinión de su líder y decida votar en un sentido divergente”, puntualizó.

