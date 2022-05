Nuevos jales de Santos son exjugadores de Alianza UDH y León

Jugadores que defendieron a León de Huánuco en sus mejores épocas y también al Alianza UDH en su trayectoria en la Liga 1, llegaron esta vez a Huánuco vistiendo la casaquilla del club Santos de Nazca.

Se trata del central colombiano Luis Cardoza, capitán del equipo en aquella gran final del Descentralizado en 2010, que también jugó en la Copa Libertadores, junto con su paisano, el atacante Luis Perea, otra gran estrella que defendió al León en aquel año.

Lo mismo que el conocidísimo Reimond Manco, quien jugó por ambos equipos huanuqueños, así como otro colombiano, José Cuero, que jugó varias temporadas en la segunda profesional en Alianza UDH.

Todos ellos llevan una larga trayectoria en el fútbol peruano y ya son veteranos del balompié, resaltaron los medios tras conocerse estos nuevos jales del Santos Nazca.

Después que salieron de León de Huánuco, Cardoza y Perea ya no brillaron como en el cuadro crema, anduvieron por una gran cantidad de equipos y no duraron mucho, porque ya no mostraron el nivel en el que destacaron aquí.