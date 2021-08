Oposición y gobierno de Venezuela se reúnen en México

En la Ciudad de México se llevará a cabo el día de hoy el inició de las rondas de diálogo entre gobierno y la oposición de Venezuela. Los negociadores del bando opositor serán Juan Guaidó, Henrique Capriles, excandidato presidencial, Tomás Guanipa, secretario del Partido Justicia, y Stalin González, exdiputado. El oficialismo enviará al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez y a Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario.

Bajo la mediación de Noruega, los delegados de ambos bandos sostendrán un primer encuentro que marcará el arranque de un proceso de negociaciones que se extenderá por varios meses. México participará en el proceso como anfitrión del diálogo. Mientras que Rusia y Holanda actuarán como acompañantes de las delegaciones de Maduro y la oposición. Los encuentros se llevarán a cabo entre el 13 de agosto y el próximo lunes 16.

La oposición de Venezuela llegará a México buscando “condiciones” para participar en un proceso de elecciones en noviembre próximo. Así como la libertad de los presos políticos y ayuda humanitaria para el país, sumergido en una profunda crisis económica, agravada por el coronavirus. Capriles espera que están negociaciones no sean un “show” para la prensa y se generen resultados tangibles. “Es muy importante que se discutan (temas) económicos, sociales que permitan aliviar la crisis que vive la inmensa mayoría del pueblo”, aseguró.

Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro busca desbloquear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en su contra. También esperan el reconocimiento internacional a su Gobierno.

“Hoy salió a declarar una basura ahí, no sé ni el nombre, amenazando a Venezuela. Venezuela va al diálogo de México de manera autónoma e independiente, y no se somete a chantaje ni amenazas de EE. UU. No nos sometemos a chantaje de ningún tipo. Hagan ustedes lo que tengan que hacer”, agregó el dictador.

