Paolo Guerrero no jugará en Alianza Lima

Paolo Guerrero continúa haciendo su recuperación en la Videna y, al término de una de sus sesiones, declaró unas palabras a la prensa refiriéndose a su rehabilitación por la lesión en la rodilla y a la posibilidad de fichar por Alianza Lima en el 2022.

El exjugador de Internacional de Porto Alegre descartó poder llegar al conjunto blanquiazul en la temporada 2022: “Todavía no está en mis planes regresar a Alianza, soy hincha de Alianza a muerte, pero todavía no está en mis planes”. En la misma línea, sobre su futuro, el delantero indicó no tener certeza sobre su próximo club: “Estamos evaluando”, precisó.

“Estoy muy bien, voy a continuar trabajando porque mi recuperación es a paso firme, tranquilo. Este año ya no voy a jugar, está claro, y quiero prepararme para el otro año estar 100 puntos y no tener más problemas”, indicó el “Depredador”.

Por otro lado, Guerrero también se refirió a los pocos chances que tiene de llegar para los encuentros ante Colombia y Ecuador en las siguientes fechas de Eliminatorias en enero y principio de febrero: “Para esos partidos no creo, no sé. Mi recuperación es tranquila, quiero ir con calma y lo que más quiero es no tener problemas el próximo año”.