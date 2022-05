Paolo Guerrero, Ruidíaz y Farfán no fueron convocados para repechaje

Entre los grandes ausentes en la selección peruana, no convocados por Ricardo Gareca para el repechaje, figuran Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Anderson Santamaría, Jefferson Farfán.

Con respecto a la no convocatoria de Guerrero, el DT argentino dijo: “Paolo está tratando de recuperarse y ponerse de la mejor manera. No queremos alterar nada que lo llegue a perjudicar a él. Vamos a jugar un repechaje. Iremos monitoreando todo, así como estaremos pendientes de todos sus movimientos. La Selección no quiere alterar ningún tipo de recuperación. Nos jugamos hace tiempo esta posibilidad. Estamos en esta situación y es lo que estamos decidiendo para lo mejor para la Selección y para Paolo. Cuidamos la salud. En principio no está en la lista, iremos viendo la evolución”.

Sobre el no llamado de Raúl Ruidíaz, pese a que sigue brillando en el fútbol norteamericano, Gareca explicó que no lo llamó porque quiere mantener la continuidad del grupo que jugó en las eliminatorias.

Sobre Santamaría dijo que está siguiendo sus actuaciones en México, pero por ahora la defensa nacional está bien protegida.