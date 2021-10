En los últimos tiempos el género cinematográfico de terror se ha revitalizado y con el Día de Muertos y Halloween a la vuelta de la esquina, este tipo de cintas son una gran opción para tener un maratón este fin de semana. Para este fin de semana Netflix trae las películas más espeluznantes que te harán morir de miedo.

Por otro lado, los fans del género siempre se preguntan cuál es la mejor película de terror del momento para poder elegir el momento exacto para verla.

Durante el año pasado la cinta Sinister fue elegida como la mejor película de terror, sin embargo este 2021, Broadband Choices actualizó su lista del “Science of Scare”.

Host, es ahora la película más aterradora

Como te comentamos, Broadband Choices actualizó su lista de la “Science of Scare 2021”. Este año la cinta más aterradora fue “Sinister” se colocó en segundo lugar, seguida de “The Conjuring” y “Hereditary”, en tercero y cuarto, respectivamente.

“Host” es una cinta dirigida por Rob Savage, que fue estrenada durante 2020 en la plataforma de streaming Netflix.

La película cuenta la historia de seis amigos que contratan una médium para realizar una videollamada por medio Zoom. Para su desgracia las cosas no salen como ellos pensaban, pues una fuerza maligna comienza a acechar a cada uno de los participantes. Host ha recibido el título de la película más aterradora de todos los tiempos, según un nuevo estudio.

Un estudio fue realizado por The Science of Scare Project, que invitó a 250 personas a ver 40 de las películas de terror “más aterradoras del mundo”.

Durante la maratón, los asistentes fueron “equipados con monitores de frecuencia cardíaca y fueron invitados a nuestras salas de gritos especialmente diseñadas para ver las películas durante varias semanas, bajo la supervisión médica y de un investigador”. Otras de las películas tenida en cuenta fueron Sinister, Insidious, El conjuro, Hereditary, Actividad Paranormal, Un lugar en silencio 2, Terrified, It Follows, entre otras.

Si bien la mayoría de los espectadores tenían una frecuencia cardíaca en reposo de 64 ppm (pulsaciones por minuto), este promedio se disparó hasta 88 ppm mientras veían Host.

Estas son las 10 de las películas de terror más aterradoras de los últimos tiempos en Netflix:

1- Host

2- Sinister

3- Insidious

4- The Conjuring

5- Hereditary

6- Terrified

7- It Follows

8- A Quiet Place Part 2

9- Paranormal Activity

10- The Conjuring 2