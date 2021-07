A diario, las personas buscan dietas rápidas para perder peso. Para observar cambios, hay que hacer pequeñas modificaciones en la alimentación. Para perder peso: consuma frutas y verduras ricas en agua.

Por ejemplo, los expertos aseguran que para perder peso, es clave tener un déficit calórico. Significa que las personas consuman, menos calorías que las que gastan en el día a día.

Por tal razón, algunas frutas y verduras que son ricas en agua, bajas en calorías y que ayudarán con el proceso, son:

Sandía: por cada 100 gramos tiene 30 calorías (está compuesta de 93 % de agua).

Pera: cada 100 gramos tienen 57 de calorías (el 86,7 % de esta fruta es agua).

Fresas: cada 100 gramos de fresas tienen 32 calorías (tiene un poco menos de un 90 % de agua).

Pepino: cada 100 gramos tienen 12 de calorías (el 95 % de este alimento es agua).

Espinaca: por cada 100 gramos, esta verdura tiene 22 calorías (el 92 % es agua).

Tomate: cada 100 gramos tiene 18 de calorías (el 94,5 % de esta verdura es agua).

Zanahoria: este alimento tiene 54 calorías por cada 100 gramos (el 88 % es agua).

Recomendación de la FAO

Hay que señalar que el consumo diario por persona, de frutas y verduras, debería ser de cinco porciones (mínimo 400 gramos por día).

Estas son las recomendaciones de la FAO y, la Organización Panamericana de la Salud. También de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

Sin embargo, el consumo de frutas y verduras en la mayoría de los países del mundo, aún no alcanza el mínimo diario.

“No se puede hablar de una dieta saludable y, dejar de lado las frutas y verduras”, dijo la directora de Alimentación y Nutrición de la FAO.

No obstante, tenga presente, que los jugos de frutas y verduras, no cuentan para los 400 gramos diarios recomendados por persona, que se requieren como parte de una dieta saludable.

Más bien para los alimentos con azúcar libre, deben limitarse a no más del 5 al 10 %, de la ingesta total de calorías diarias.

Por otro lado, hay que resaltar que el cuerpo de cada persona es diferente. El proceso de pérdida de peso puede ser más rápido en algunas personas que en otras.En consecuencia, no hay que obsesionarse con lo que se come. No es necesario hacer dietas restrictivas, ni cohibirse de los alimentos que gustan.

Los expertos aseguran, que las dietas de una semana no son eficientes para bajar de peso, porque, esto podría ocasionar efecto rebote. Es decir, no sube ni baja de peso.

“Las personas que pierden peso rápidamente en comparación con las que lo pierden de forma lenta no obtienen ningún beneficio adicional para la salud y es la cantidad de peso perdido en general lo que puede tener un impacto”, señaló un estudio sobre el tema de la Universidad de York.

Por tal razón, es importante consultar a un experto para que guíe el proceso, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios.

De igual forma, una buena alimentación reduce los factores de riesgo asociados con las enfermedades que causan más daño en el ser humano como diabetes, triglicéridos, hipertensión arterial, entre otras.