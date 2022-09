Patricia Juárez: “Si no prospera la vacancia iremos por el adelanto de elecciones”

Que se vayan todos. La parlamentaria Patricia Juárez, Fuerza Popular, mostró una mirada diferente a de sus colegas de bancada con respecto a la situación política que atraviesa el país. Ella aseguró que, de no concretarse la vacancia, el Congreso debe apostar por el adelanto de elecciones.

“La bancada de Fuerza Popular tiene clara su posición política. Es importante insistir en que debe procurarse la vacancia del presidente (Pedro) Castillo por su evidente incapacidad para el ejercicio del cargo. De no prosperar, por la compra de conciencias, iremos por el adelanto de elecciones. ¡Ningún miedo!”, escribió en tu Twitter.

Esta posición está a acorde con lo declarado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La excandidata presidencial también aseguró que el Poder Legislativo priorizar por el adelanto de elecciones.

“Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar en nuestro país. El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad y no me voy a cansar de repetir: si es que el presidente Castillo no quiere renunciar, entonces lo tienen que vacar; y si no lo van a vacar, entonces ¡todos se tienen que ir!”, declaró.