Paul Bashi pide perdón a hinchas

Alianza Universidad ha perdido la categoría y uno de los jugadores más afectados por el descenso es el joven huanuqueño Paul Bashi. El lateral derecho aprovechó la oportunidad para ofrecer disculpas a la hinchada por no haber podido mantener al cuadro azulgrana en Primera División.

“Quiero pedir las disculpas del caso por el tema de Alianza Universidad. Es fútbol y lamentablemente nos tocó. Pedirles a la hinchada y decirles que sigan apoyando. En Huánuco tenemos buenos jugadores y a nosotros siempre que nos tocó estar dimos todo, de eso no hay duda; pero es fútbol y el fútbol da revanchas”, declaró el defensa huanuqueño.

Dijo que se sigue preparando físicamente en el parque Amarilis, esperando alguna opción para migrar su fútbol o seguir en Alianza Universidad. Resaltó que junto a los jugadores huanuqueños se siente tranquilo porque dieron todo por la casaquilla azulgrana.

Vale precisar que Bashi no ha tenido responsabilidad en el descenso del equipo porque no tuvo muchas oportunidades ni con Rony Revollar y menos con Julio César Uribe quienes prefirieron jugadores desfasados que no aportaron al equipo.

En tanto, la directiva de Alianza UDH evalúa su participación en la Liga 2, donde se espera que den más oportunidades a los jugadores huanuqueños como es el caso de Kerin López quien militó en el Juan Aurich con destacada actuación.

Los azulgranas no deben esperar al 2022 para armar su plantel porque los buenos jugadores consiguen equipo hasta diciembre. ¿O estarán esperando contratar jugadores reciclados como lo hicieron el año pasado?