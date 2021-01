Pedido desesperado del Comando COVID-19 de Huánuco al Ejecutivo

Juan Alvarado Cornelio, gobernador y presidente del Comando COVID-19 de Huánuco, esperó que murieran más de 210 personas en 25 días por el coronavirus y se infectaran 1365 para reconocer que el sistema de salud de Huánuco colapsó y que requiere la atención inmediata del Gobierno para evitar más muertes por este mal.

“Los recursos humanos han colapsado desde el 2020. Los huanuqueños esperan el apoyo del Gobierno”, exclamó Alvarado en la reunión virtual que sostuvo ayer el Comando COVID-19.

En esa reunión el Comando COVID-19 planteó a Bermúdez dotar a Huánuco 300 concentradores de oxígeno, 100 camas de cuidados Intensivos (50 para Tingo María y 50 para el Hospital de Contingencia), 48 médicos Intensivistas, 96 enfermeros especialistas, 96 técnicos en enfermería, 24 biólogos o tecnólogos médicos y 12 técnicos en mantenimiento de equipos médicos,.

Asimismo, 100 monitores multiparámetros, 200 bombas de infusión, 100 ventiladores mecánicos, 50 aspiradores de secreciones, 100 desfibriladores, 100 manómetros de alto flujo, 100 máscaras esnórquel, 100 cánulas y 1000 balones de oxígeno. Además de dos plantas de oxígeno para los hospitales de contingencia de Tingo María y Huánuco con capacidad de producir 160 a 200 por día.

Por otra parte, exigieron garantizar la disponibilidad adecuada y oportuna de productos farmacéuticos de primer y segundo nivel, dispositivos médicos y productos sanitarios en los diversos niveles de atención, 30 mil pruebas antígenos, 300 mil unidades equipos de protección personal y 100 camas para pacientes moderados internados en los centros de atención temporal de Amarilis y Gómez Arias Dávila, de Tingo María.

Al final de la reunión, este grupo de trabajo firmó un memorial dirigido a la premier, donde exigen atender con urgencia a Huánuco. Caso contrario, las autoridades de Huánuco tomarán medidas drásticas ante la desatención del Ministerio de Salud (Minsa).

REACCIONES

Joel Cruz Gutiérrez, alcalde del distrito de San Rafael, a través de su cuenta de Facebook cuestionó la exigencia del Comando COVID-19. “El Comando COVID-19 Regional, ha dado 24 horas para que el ejecutivo responda a un petitorio fantasioso e irreal. Un comando COVID-19 a la deriva, sin una estrategia, respaldando una inoperancia y falta de liderazgo para enfrentar esta pandemia que es superior a la que enfrentamos meses atrás”, posteó.

También indica que la única estrategia que están usando es la de echar la culpa al Gobierno central. “La clásica, no es mi culpa es del otro, pedir auxilio, llamar, gritar ¿sirve de algo?” se preguntó el burgomaestre. “No me invitaron a la reunión porque no les gusta que le digan las cosas claras”, se lee en su escrito.

Por su lado, Erasmo Fernández Sxito, vicegobernador, dijo que ese pedido es producto de la improvisación y la falta de liderazgo y credibilidad del presidente del Comando COVID-19. Además, es impertinente coaccionar al Ejecutivo al otorgar 24 horas para atender sus pedidos que están planificadas. “Hay mucha irresponsabilidad”, puntualizó.

