Con algunas dudas pero con la expectativa de poder jugar ante Bolivia, así se encuentra Pedro Aquino, quien sufre una lesión y será sometido a algunas pruebas para verificar su real estado físico.

“Tengo toda la ilusión de sacar estos resultados importantes para nosotros y para que el pueblo peruano esté feliz. Voy a hacerme la prueba de una resonancia y veremos cómo estamos”, manifestó el seleccionado.

Pedro Aquino no ocultó su confianza de no perderse el choque ante Bolivia en Lima. “Vamos a ver, que me vea el doctor y esperamos estar al 100 %”, apuntó.

El mediocampista nacional, no ha podido actuar en los últimos duelos de la Liga MX por la lesión que padece, sin embargo, se espera que los días que ha tenido de descanso le hayan permitido estar ya recuperado.