Pedro Castillo convocará a autoridades elegidas el próximo domingo

El presidente Pedro Castillo convocará a las nuevas autoridades electas para que le hagan llegar sus planes de trabajo y sus perspectivas.

“Desde acá invoco a las nuevas autoridades, que si no trabajamos de la mano, los tres niveles de gobierno, poco o nada se hará. Este gobierno está comprometido con las autoridades salientes y las entrantes”, manifestó Castillo.

Bajo esa línea, Pedro Castillo Terrones señaló que su gobierno tiene la “plena disposición” para trabajar con las nuevas autoridades que fueron elegidas el pasado domingo 2 de octubre.

“La población no come discursos, la población no se alimenta de ideologías, de críticas. Nuestro pueblo necesita tener un centavo en el bolsillo, un pan para llevar a sus hijos. Tenemos que ser autoridades para dar la cara al pueblo, no para dar la espalda”, declaró el jefe de estado.