Pedro Castillo lidera con 41% la preferencia electoral, según Datum

A mes y medio de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) continúan en campaña para ganar más adeptos y consolidar el voto.

El último estudio de Datum para El Comercio reveló que si los comicios fueran mañana, el 41% de la población votaría por Castillo Terrones, mientras que el 26% lo haría por la lideresa de Fuerza Popular.

El docente cajamarquino tiene un mayor respaldo del electorado masculino, quien ha decidido sufragar a su favor en un 43%. El 37% de mujeres haría lo propio.

Asimismo, en lo que respeta a regiones, Pedro Castillo tiene un 29% de apoyo en Lima, 40% en el norte, 59% en el centro, 54% en el sur y 39% en oriente.

De igual modo, por niveles socioeconómicos, cuenta con mayor apoyo en los sectores D y E con 41% y 56%, respectivamente. En el A/B ostenta un 22%; y en el C, 32%.

En cuanto a la situación del electorado, el 68% dijo tener su voto decidido por el postulante de Perú Libre, el 24% aún lo está pensando y el 8% no lo ha pensado o no sabe.

Las razones para votar por Pedro Castillo

La encuesta, que tiene un margen de error de +/- 2,8%, también consultó sobre las principales razones para votar por Pedro Castillo, de Perú Libre. Entre ellas destaca que representa el cambio que el país necesita (16%) y tiene el mejor plan de gobierno (15%).

Además, las 1.205 personas entrevistadas a nivel nacional para esta investigaron afirmaron que Castillo Terrones representa a los pobres o a los más olvidados (13%), y que votarían por él para evitar que Keiko Fujimori gane (10%).

Otras posturas están enfocadas en que el docente es un candidato nuevo (8%), es la mejor opción o el menos malo (7%), es una persona humilde (4%) y por su propuesta de cambio de la Constitución (4%).

49% de la población aún no decide por quién votar

A pocas semanas de la segunda ronda electoral, el 49% de la población apta para sufragar aún no decide por quién votar, según la última encuesta de Datum. De acuerdo al estudio, un 32% asegura aún estar pensándolo, un 15% indica que todavía no lo ha hecho y un 2% responde que no sabe. El sondeo también da cuenta que Lima, las regiones norte y sur concentran el mayor bolsón de electores indecisos, con 32%, 33% y 34%, respectivamente.

