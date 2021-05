El postulante Pedro Castillo (Perú Libre) rechazó cualquier relación con el terrorismo y recalcó que respetará la Constitución y todas las instituciones del país. En tanto, desde Junín, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sostuvo que llegó a esta región a defender la democracia y para rechazar la violencia.

En Manchay

Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, afirmó que será respetuoso de la Constitución y de sus instituciones, aunque apuntó también que hay la necesidad de corregir algunos aspectos de las entidades.

“Somos respetuosos de la democracia, por eso hoy deslindamos: nuestro rotundo rechazo a aquellas personas que vienen de alguna parte extremista, no somos terroristas y nuestro rechazo a algún pensamiento radical en este escenario”, subrayó.

Asimismo, convocó a una amplia unidad del pueblo peruano y llamó a todas las fuerzas políticas para agendar los graves problemas del país.

En otro momento, cuestionó que solo en campaña electoral algunos candidatos se aprovechen de las necesidades de la población y manifestó que su aporte está en su experiencia como luchador social.

“Se suben a la punta del cerro, si es posible pernoctan al lado del vecino para decirle que están al lado del pueblo. Es necesario abrir este espacio para ya no estar mendigando derechos como la salud. Yo no te traigo un táper, no te traigo un polo; te traigo esta experiencia como luchador en la calle, defendiendo el agua, el medioambiente”. remarcó.

En Junín

Fujimori viajó a Junín, bajo la consigna de buscar a Vladimir Cerrón. Dijo que es él y no Pedro Castillo quien dirige el partido Perú Libre y la campaña. “Vengo a defender nuestra democracia, a rechazar la violencia promovida por Pedro Castillo y por Vladimir Cerrón, y a pedirle al señor Cerrón que dé la cara porque ya se sabe que es él quien dirige su partido, la campaña, él pone y saca técnicos, él pone y saca voceros”, dijo.

Cerrón escribió en su cuenta de Twitter que “corresponde al partido y no a la campaña”, al hacer referencia a la designación de los electos legisladores Betssy Chávez y Bernardo Quito como voceros de la futura bancada Perú Libre. También circuló una resolución partidaria firmada por Cerrón con este acuerdo. Fujimori aprovechó para tuitear: “Aquí está Vladimir Cerrón reafirmando quién manda a quién en Perú Libre”.

“Es importante que él ponga orden en su partido. Él nuevamente tiene un control absoluto de su partido”, indicó la candidata. La visita de Keiko Fujimori a Junín generó algunos enfrentamientos entre sus seguidores y ciudadanos que rechazan su eventual elección.

Fujimori también se refirió a la marcha nacional e internacional de ayer contra su candidatura. “Están en todo su derecho los ciudadanos de expresar sus diferencias políticas”, dijo.

Lea También:

Pedro Castillo obtiene 45.5% y Keiko Fujimori 40.1% en simulacro de votación de Datum