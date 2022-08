Pedro Castillo no es invitado al CADE Ejecutivos del 2022

Sorprendente ausencia. El IPAE Asociación Empresarial dio a conocer la lista de invitados al CADE 2022 que se realizará del 8 al 10 de noviembre. En ese sentido, Pedro Castillo, presidente de la República, no figura entre los asistentes al evento empresarial.

Vale enfatizar que es el jefe de Estado de turno quien suele clausurar el evento empresarial que se desarrolla cada año. No obstante, no figura en la lista de invitados y tampoco fue mencionado en la ceremonia de presentación que realizó hoy IPAE Asociación Empresarial.

Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, señaló que pese a las discrepancias que haya entre el sector empresarial y las políticas del Poder Ejecutivo, no debe faltar el diálogo.

“Habría que preguntarles a los organizadores de CADE por qué no invitaron al presidente, cuáles son las razones que lo fundamentan. Puedo discrepar de lo que piensan, pero no significa que no lo debo escuchar. Los de CADE debe pensar lo que están haciendo porque están negando la posibilidad de que el presidente exprese su punto de vista”, señaló el titular del MEF.

¿Qué es el CADE Ejecutivos?

En el CADE Ejecutivo profesionales referentes del mundo de las finanzas y los negocios revisan los avances y restos en materia económica del país. Asimismo, se refuerzan conceptos como la importancia de la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

La edición de este año se llevará de manera presencial en Paracas. Y se discutirán temas como la “inversión privada para el progreso, institucionalidad sólida y democracia, y Estado que funcione.

Entre los expositores destacan Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, Carlos Basombrío, exministro del Interior, Carmen Mcevoy, historiadora y Nuria Esparch, exministra de Defensa.