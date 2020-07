Pelo D’Ambrosio critica a Vizcarra por no hablar de huanuqueños

El cantautor huanuqueño Pelo D´Ambrosio criticó con dureza al presidente de la República, Martín Vizcarra, por no abordar en su conferencia de prensa la crítica situación sanitaria por la que atraviesa la región Huánuco a raíz del aumento de los contagios por COVID-19 y el colapso de los servicios de salud.

“En la conferencia de prensa que ha dado el presidente Martín Vizcarra no se ha tocado a Huánuco, ni siquiera un segundo; entonces, ese es mi primer clamor, que nos pongan atención”, manifestó el artista huanuqueño.

Resaltó además “la ausencia y el silencio” de ciertas autoridades que representan a su región, y que no le prestan la importancia debida a pesar del clamor de su gente que sufre por la pandemia en esta parte del país.

“He quedado decepcionado, a pesar de que estamos gritando por auxilio, el presidente de la República no nos ha mencionado en la conferencia de prensa, como si no existiéramos, como si fuéramos transparentes, como si no valiéramos, como si fuéramos peruanos de última categoría”, dijo en declaraciones a ATV.

Cabe indica que ayer en la conferencia del jefe de Estado se puso énfasis en la situación hospitalaria que atraviesa Arequipa por lo que se decidió la intervención del Gobierno Central en dicha región.