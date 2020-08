Las reuniones entre familiares o amigos en viviendas en Perú es uno de los motivos principales por los que los contagios por el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, se han incrementado recientemente hasta superar los 400 000 infectados, informó el viernes el Centro Nacional de Epidemiología (CNE).

“Recibimos información todos los días (en el Ministerio de Salud) que indica que los nuevos contagios se producen en visitas de familiares o amigos en los domicilios. Lo que ocurre es que la gente se confía porque son personas conocidas, no guardan la distancia y no usan mascarilla, pero la realidad es que no se puede bajar la guardia”, afirmó el director del CNE, César Munayco, a la radio RPP.

El experto señaló que estas prácticas implican un 90 por ciento de probabilidades de contagio para una persona, y se han visto en aumento desde que el Gobierno decidiera levantar la cuarentena para la mayor parte del país el 1 de julio.

Asimismo, Munayco indicó que hay una cantidad considerable de pacientes asintomáticos que transmiten igualmente el virus, lo que agrava la situación en espacios que la gente estima como seguros.

La información que llega al CNE proviene de las pruebas que el Ministerio de Salud realiza a la población, donde además de descartar la presencia del COVID-19 también se indaga sobre las conductas de riesgo que han realizado últimamente los pacientes.

A la fecha, Perú registra 19 021 fallecidos por la enfermedad respiratoria y 407 492 infectados.

Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que en el mundo existen 17 106 007 casos confirmados de contagio, y 668 910 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2. (Sputnik)