Piden ayuda para menor ingresada en UCI del Valdizán

La familia Bravo Ramírez de nacionalidad venezolana viven días de angustia tras el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Hermilio Valdizán de la menor E.S.B.R, de 14 años de edad, quien tiene un diagnóstico de epilepsia refractaria y no cuenta con seguro médico para cubrir los gastos.

Vanessa Ramírez, madre de la menor, pidió a la comunidad venezolana y a los peruanos de buen corazón apoyar con un granito de arena para salvar a su hija.

“Actualmente no contamos con seguro por no tener carnet de extranjería y no tenemos para pagar los servicios. Necesitamos apoyo”, señaló.

Ramírez agradeció al personal del hospital por la atención, pero aseguró que les angustia el estado de salud de su hija y no tener los recursos necesarios. El número de contacto 917400908 para cualquier ayuda.