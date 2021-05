Piden completar instalación de agua y desagüe en La Esperanza

Niever Gayoso, dirigente del sector 2 del Centro Poblado La Esperanza, denunció que la empresa que ejecuta el proyecto de agua y desagüe está dejando sin instalación a varios usuarios de la calle San Francisco, específicamente.

“Al menos 10 usuarios, hasta ahora, no cuentan con el servicio de conexión de agua. La empresa no nos hace caso. Hemos mandado escritos, quejas y nada. No se sabe cómo trabajaban. Se la pasan haciendo zanjas y, muchos no tienen su servicio de agua y desagüe como debería. Hemos hecho nuestra queja a la defensoría y los dirigentes no fiscalizan la obra”, afirmó.

Gayoso agregó que los dirigentes del sector no dicen nada al respecto, e informó que el alcalde de este centro poblado renunció.

“El dirigente central de La Esperanza no está supervisando y el alcalde del centro poblado renunció y sus regidores no hacen nada. El burgomaestre hizo algunas diligencias, pero no sabemos porque ha renunciado”, sostuvo.

Reiteró su pedido a la empresa, para que tome acciones al respecto, sobre estas denuncias que afectan directa e indirectamente a los vecinos de la mencionada calle y del sector.

