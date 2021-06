El director de la Dirección Regional de Educación (DRE) Huánuco, Mg. Rosendo Serna Roman, informó que habrían profesores en las zonas rurales que no están cumpliendo con las medidas básicas de bioseguridad entre la población, un requisito para retornar a la semipresencialidad.

“Si bien es cierto que los padres de familia de las zonas rurales quieren que sus hijos vuelvan a la semipresencialidad, les he indicado que hay requisitos que se deben cumplir, y he sensibilizado en el sentido de que la prioridad es la defensa de la vida con el cumplimiento de los protocolos. Es preocupante que en zonas rurales no se cumpla con el uso de la mascarilla”, precisó Serna Román.

El director refirió que hay centros educativos donde se podría volver a la semipresencialidad como es el caso de Tantamayo, donde la matrícula es de sólo 19 alumnos.

Serna Román explicó, además, que no se usa mascarilla, es porque justamente existe la creencia de que la persona que lo usa es alguien contagiado. Por lo que indicó que existe la necesidad de reforzar los trabajos de concientización y sensibilización.

