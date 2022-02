Piden oportunidad para huanuqueños en Alianza UDH

En las redes sociales, los aficionados claman para que el club Alianza UDH dé oportunidad a jugadores huanuqueños en vez de contratar foráneos que no responden a las expectativas. Muchos, especialmente quienes tienen hijos que buscan una oportunidad, expresan que hay discriminación y que hay ‘argollas’ que desplazan a los huanuqueños.

Sin embargo, estas versiones no son tan ciertas. Hasta la fecha, en el actual plantel azulgrana hay siete jugadores huanuqueños incluso que el club ha formado profesionalmente, como el arquero Manuel Montero y el volante Deivy Carbajal. Además, están el portero Figueroa, el lateral Bashi, el central Cámara, y los delanteros Barrueta y Barrera.

Se sabe que la política del entrenador Paul Cominges es precisamente dar oportunidad a elementos de la región y durante la pretemporada ha evaluado a un buen grupo de jóvenes de Huánuco y de la región, quienes lamentablemente no respondieron a las exigencias debido a que no tuvieron una formación para jugar a nivel profesional, ya que evidenciaron deficiencias en su estado físico y nutricional. No obstante, dos de ellos han sido aprobados y el club espera las Bases del torneo para inscribirlos.