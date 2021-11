Luego de los videos que circularon por las diferentes redes sociales donde se evidencian las afectaciones que sufrió el hospital Hermilio Valdizán por el torrencial aguacero acaecido la noche de este martes, el consejero regional, Américo Cardeñas, destacó que se debe solicitar una revisión del expediente técnico y del acta de recepción de dicha obra.

“Se ha visto que el techo se está cayendo por pedazos, el gobierno ya lo recepcionó. Lo que yo he pedido en condición de presidente de la comisión de infraestructura. Es que se me remita copia del acta de recepción de dicha obra de hace tres meses. Pero no les da la reverenda gana de enviarme esa copia del acta”, aseveró.

Cárdenas resaltó que en reiteradas oportunidades ha solicitado movilización para supervisar los centros de salud que se vienen construyendo en la región. Como es el caso del puesto de salud del distrito de Cholón y de Pachas.

“He solicitado viáticos para ir a Cholón y a la misma Pachas pero ¿Qué ha hecho el ejecutivo?. Simplemente me ha contestado con dos documentos que no hay plata para ir a Pachas y a Cholón. Me dijeron que no hay plata para nadie. Sin embargo, luego de haberme negado a mí los viáticos y la movilidad para ir a supervisar estas obras que están mal construidas. Sí se dan viáticos a otras comisiones para que viajen a Lima y otros lugares”, denunció.

Asimismo, exigió al Ministerio Público actuar de manera inmediata mediante una intervención ya que esta obra no debería presentar ningún tipo de fallas y detalles.

Cabe destacar que la construcción de este nuevo hospital Hermilio Valdizán tuvo dos paralizaciones, el primero por 17 meses por la reformulación del expediente técnico y el segundo por cuatro meses debido a la pandemia.

Se suman solicitudes de investigación

Por otra parte, el congresista de la República, Luis Picón, también expresó su preocupación por el desplome del techo del nuevo hospital regional, y mencionó que elevará documentos a las instancias correspondientes para que realicen una investigación de lo ocurrido.

Picón, quien también es miembro de la comisión de fiscalización del Congreso de la República, solicitó que este hecho se esclarezca y se investigue de inmediato.

“No es posible que esta infraestructura que se ha construido para 50 años esté presentando este tipo de problemas. No se trata de subsanar las cosas de manera parcial y simple”. Expresó el congresista, quien también pidió que Defensa Civil, la fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo para poder sancionar a quien corresponda.