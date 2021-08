Pilar Jáuregui recibió nueva silla profesional de titanio para competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

La peruana Pilar Jáuregui, considerada una de las mejores para badmintonistas del mundo en su categoría WH2, es una de las principales cartas latinoamericanas para lograr una medalla en los próximos Juegos Paralímpicos Tokio 2020, recibió una nueva silla profesional de titanio hecha en España a su medida, gracias al apoyo de Pluspetrol.

“La silla fue diseñada especialmente para mí, considerando mis características físicas. Es mucho más rápida, más compacta y liviana. Me la trajeron de Europa. Ahora tengo más velocidad y estaré en el mismo nivel o mejor que las demás competidoras”, cuenta emocionada la única para badmintonista sudamericana clasificada a Tokio 2020, quien a partir del 1 de septiembre enfrentará a rivales de Japón, Tailandia, Rusia, China, Turquía y Corea.

“Pili”, como le llaman sus amigos, nació con una luxación de cadera congénita bilateral, pero eso no fue impedimento para que esté entre las mejores. “Me estoy adaptando a la nueva silla y hasta me sorprendo, porque estoy haciendo jugadas que antes no podía hacer”, dijo, entre risas.

La también medallista de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, recuerda que el proceso para clasificar a Tokio 2020 fue muy difícil por la pandemia del coronavirus, que además de complicar el escenario deportivo, hizo que perdiera muchos amigos.

Otras de las complicaciones que tuvo Pilar durante el proceso para clasificar a Tokio 2020 fueron sus lesiones en la columna y muñeca, aunque ahora están superadas y se siente “bien”. “He seguido un proceso para estar en el peso ideal, es difícil cuando uno está en una silla, pero estoy en mi mejor condición física”, revela. En las próximas semanas viajará y volverá. Ella quiere volver con medalla.