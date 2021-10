Mauricio Pochettino tiene quizás una de las tareas futbolísticas con mayor presión en el último tiempo: hacer funcionar al París Saint-Germain, un equipo al que se le caen las estrellas de los bolsillos. Sobre todo, lograr que el tridente de ataque conformado por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé pueda colmar las expectativas.

El Director Técnico argentino reveló una situación complicada que vivió con las tres máximas figuras del plantel parisino.

El Balón de Oro de esta temporada tiene entre los máximos candidatos a los tres, y Pochettino no tuvo vergüenza al revelar que tuvo “un problema al decir que Messi debía ganarlo”. El DT se inclinó por su compatriota… ¡y le generó inconvenientes con sus otros dirigidos!

“Neymar y Mbappé me dijeron por qué ellos no. En cualquier caso, estaría bien que cualquier jugador del PSG lo ganara, pero Leo lo merece”. Lo mismo había declarado en una entrevista para la Cadena Cope: “El Balón de Oro debe ser para Messi, sin ninguna duda. Y si no entrenara a Messi, diría Messi”. Gianluigi Donnarumma también se encuentra entre los 30 candidatos. Sin embargo, parece que no tuvo problemas con el arquero italiano que viene de ganar la Eurocopa.