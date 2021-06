Por los dieciseisavos de final de la Copa Bicentenario, Alianza Atlético se impuso por 1-0 a Juan Aurich y logró su pase a los octavos del torneo.

En el inicio del partido el equipo de Sullana tuvo más la pelota, aunque Juan Aurich también logró mostrar un buen nivel, con lo que el duelo era parejo en ocasiones.

En la segunda mitad Alianza Atlético estuvo mejor y logró ponerse arriba en el marcador a los 64 minutos con un buen tanto de Diego Saffadi, quien con potente remate puso el 1-0.

A pesar de que no logró aumentar la diferencia, los dirigidos por Jahir Butrón no pasaron mayores apuros, pues Juan Aurich sintió el desgaste físico y no logró generar mucho peligro en el final.

De esta manera, los de Chiclayo quedaron eliminados del torneo y Alianza Atlético está en octavos, donde espera al ganador del duelo entre Ayacucho FC y Carlos Stein.