Porque me salen Forúnculos en todo el Cuerpo

Forúnculos son bultos enrojecidos que se forma en la piel donde rápidamente sufre una acumulación de pus que causa muchas afectaciones en la zona alojado

Estos pueden aparecer por múltiples razones, unas de ellas sería por hongos o bacterias que se encuentran en la superficie de la piel causando gran daño al folículo piloso de la piel donde permite que la infección penetre mucho más, generando muchas lesiones en la piel por su misma expansión.

También puede darse el caso que aparezca más fácilmente cuando hay lesiones o rupturas en la piel, ya que en las partes más sensibles de tu cuerpo allí sale con mayor facilidad, si quieres saber las diversas razones por la que salen presta mucha atención.

lista con todas las posibles razones que te esté provocando ese molesto y doloroso problema en las diferentes partes de tu cuerpo.

Vello Infectado

Cuando uno de tus vellos se infecta en esa zona de la piel, debido a que está más vulnerable o sensible puede dar paso fácilmente a que salga un nacido en tu piel, por la misma infección o por la sensibilidad de esa área, empeorando el estado de la piel en gran manera.

Sensibilidad de la Piel

Es muy común que los forúnculos salgan en las partes más sensibles de tu cuerpo, debido a que puede sufrir más fácilmente cualquiera afectación que genere ese bulto enrojecido y lleno de pus en esa parte de tu piel.

Infecciones de la Piel

Otra causa puede deberse a las diferentes infecciones que puede sufrir tu piel, la cual facilita la aparición de estos forúnculos, además si no se tratan de la manera correcta, puede provocar que su aparición sea bastante prolongada y que no salga uno, si no varios en diferentes partes.

Por Rupturas en la Piel

Cuando tu piel está lesionada o tienes pequeñas grietas, esto puede producir la aparición de forúnculos en esa zona que se encuentra afectada. Es por eso que en caso de tener algunas heridas en cualquier zona de la piel debes sanarla para evitar su aparición.

Por Hongos o Bacterias

También es bastante común que estos forúnculos aparezcan por causa de hongos y bacterias que tengas en la piel, ya que los mismos atacan al foliculo piloso dañandolo y provocando una infección.

Sistema Inmunológico Debilitado

Si tu sistema inmunológico no se encuentra en las mejores condiciones puedes dar paso a diferentes enfermedades y a algunas afectaciones de la piel. Como lo es los forúnculos que pueden causar grandes daños a la piel y si no se ataca la infección de la piel de raíz puede volver a reaparecer.

Afectaciones de la Piel

Si eres de ese tipo de personas que son más propenso a tener lesiones constantes en la piel como el acné, los eczemas u otras afectaciones que dañan las barreras protectoras, es normal que te salga más fácilmente estos abscesos.

Que padezcas de Diabetes

Las personas que sufren de esta enfermedad se les hace más complicado que el cuerpo contrarreste o combata las diferentes infecciones de la piel, lo que puede llevarlo a que esté inmune y le salga más fácilmente estos furúnculos y les cueste más de sanar.

7 Consejos cuando se tienen Folículos Pilosos Infectados

Se recomienda tener la zona limpia, a ser posible se usará un jabón antibacterias.

Si los tienes con frecuencia y no estas padeciendo de hidrosadenitis, la depilación láser es una buena manera de evitarlos.

El tabaco esta asociado a esta enfermedad, con lo cual dejarlo sería una excelente opción.

Usa ropa amplia que no tenga grandes costuras, si es de algodón mejor.

Ten especial cuidado con el rasurado, quizá lo debas posponer hasta que se cure esta afección.

Volviendo al rasurado, procura hacerlo siempre en la misma dirección.

Hacer una buena exfoliación días antes de depilarse es una buena opción.