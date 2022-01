Postergan inicio del Mundialito Municipal 2022

Tendrán que esperar. El tradicional campeonato de menores, “Mundialito Municipal 2022”, tenía previsto su inauguración este fin de semana, sin embargo, la Municipalidad de Huánuco, entidad encargada del desarrollo del campeonato, ha decidido postergar el torneo hasta el 15 de enero.

Las razones: las nuevas disposiciones del sector salud para controlar el aforo en los eventos deportivos ha hecho que se aplace una semana el torneo, porque los organizadores deberán implementar los protocolos de bioseguridad en todos los escenarios donde se jueguen los partidos.

Los equipos ya se alistaban para este sábado 8, porque ya completaron los 20 equipos para las categorías sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12.

Son 80 equipos que competirán en el torneo, por ende es necesario el cumplimiento de protocolos. Evalúan que solo ingrese un padre de familia a los partidos para evitar aglomeraciones.

Los partidos se jugarán en el Parque Amarilis, centro deportivo El Coloso y en el centro deportivo Johnny Bello.