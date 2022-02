Presentarán proyecto para una nueva ley del deporte

El conversatorio “Unidos por el Deporte Peruano” se llevó a cabo en la sede de la ADFP, cuya agenda fue el cambio de las estructuras del deporte peruano con el fin de proponer una nueva ley del deporte con la formación de comisiones de alto nivel.

En el evento participaron el presidente de la ADFP, Óscar Romero, el presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Perú, Luis Miguel Salazar, autoridades del deporte, abogados especialistas, periodistas, deportistas y excongresistas como Daniel Abugattás, María Luisa Cuculizza y José Luis Noriega, entre otros.

La excongresista Cuculizza expresó que decidió aceptar la invitación de participar en el conversatorio para ver qué se hace con el deporte peruano, porque no se puede terminar de matarlo. Se debe entender que la niñez y juventud deben hacer deporte y cuando un joven no se interesa en el deporte, toma caminos que no son los correctos. “El deporte en general está muy olvidado”, afirmó.

Por su parte, Daniel Abugattás responsabilizó al IPD por la situación actual del deporte nacional, porque según la Ley del Deporte en el Perú no hay educación física desde 1986, desde que la exministra de Educación, Mercedes Cabanillas la eliminó”, señaló.

Los asistentes formaron distintas comisiones, las cuales se encargarán de estudiar y proponer la nueva ley del deporte, que será presentada al Congreso.