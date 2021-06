Presidenta Tokio: “Mayor desafío controlar y gestionar el flujo de personas”

La Presidenta del comité organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, afirmó que el “Mayor desafío controlar y gestionar el flujo de personas”. Sin embargo, aseguró al “100 %” la celebración de los Juegos Olímpicos, y la cita olímpica en la capital nipona se celebrará como está prevista, para el 23 de julio al 8 de agosto.

La mayoría de la población japonesa se opuso a la celebración del evento deportivo, por temor a la pandemia de la Covid -19. Pero ya no hay ninguna duda, se llevará a cabo dichas olimpiadas.

Referente a esa inquietud, Seiko Hashimoto explicó que existe la posibilidad de prohibir la presencia de espectadores para evitar contagios.

En una entrevista para BBC Sport, la dirigente se mostró firme. “Creo que la posibilidad de que ocurran estos Juegos es del 100%, los haremos”, dijo.

No obstante, dejó en el aire la posibilidad de llevar a cabo el evento a puerta cerrada, sin espectadores locales en las gradas, que hasta la fecha eran los únicos que podían acudir a ver en directo las pruebas deportivas.

Olimpíadas sin público

“El mayor desafío será cómo podemos controlar y gestionar el flujo de personas”, declaró. También informó que en el caso de que si se produjera una epidemia durante los Juegos, eso se convertiría en una crisis o una emergencia. “Creo que tenemos que estar preparados para organizar estos juegos sin espectadores” enfatizó.

Las declaraciones de Hashimoto llegan faltando pocos días para el inicio de los Juegos. Por otra parte, este jueves se han revelado otros aspectos de la ceremonia.

La entrega de medallas por ejemplo, que se realizarán en podios hechos de plástico reciclado y música que se reproducirá cuando los atletas sean coronados.

“Siento que puedo escuchar los pasos de los atletas que se dirigen a Tokio”, dijo Hashimoto en el acto celebrado en el Ariake Arena, una de las sedes de los Juegos.

“Estamos totalmente preparados gracias a las medidas de prevención de infecciones”, insistió, además de pedir a los atletas que “sean responsables de sus acciones, que sigan las reglas”.

Pese a decir que los Juegos se celebrarán al “100%”, la mandataria reconoció anteriormente que si la situación mundial se recrudece, por culpa de la pandemia, el evento olímpica podría correr peligro.

“Si varios países de todo el mundo están atravesando situaciones muy graves y las delegaciones de la mayoría de los países no pueden venir, entonces no podemos organizarlas. A menos que surja tal situación, los Juegos no serán cancelados”, dijo al diario Nikkan Sports.

