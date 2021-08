Puente San Sebastián, en pésimo estado de vialidad

Los transportistas y conductores que transitan el puente San Sebastián que une Huánuco con Amarilis, solicitan que se repare la vialidad puesto que el deterioro afecta directamente a los vehículos.

Se constató que el asfaltado del puente se encuentra en pésimas condiciones, lo que podría ocasionar algunos incidentes.

Javier Huerta, conductor, pidió a las autoridades que agilicen la reparación que ya tiene mucho tiempo.

“Es una vía muy transitada, no entendemos cómo se han tardado tanto en repararla. Será que el alcalde o el gobernador no pasan por aquí y no se dan cuenta”, se preguntó.

Por su parte, un mototaxista que transitaba por el lugar, manifestó que no sólo la vialidad del mencionado puente está en malas condiciones, sino gran parte de sectores de Huánuco y Amarilis.

“Así como aplaudimos las cosas buenas que hacen, tenemos que pedir que arreglen la vialidad de toda la provincia”, manifestó.

Es importante mencionar que la vialidad de la entrada a Paucarbilla se encuentra en pésimo estado. El equipo del Diario AHORA ha reportado esta situación en reiteradas oportunidades.