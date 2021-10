En redes sociales circula una lista de las supuestas votaciones de periodistas, capitanes y entrenadores de selecciones para el Balón de Oro 2021 de France Football.

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro, que no sería Lionel Messi, pues una foto con los hipotéticos resultados de la votación que cerró el domingo, comenzó a circular en redes dando como ganador al polaco Robert Lewandowski y segundo a Lionel Messi.

¿Será real? Nadie lo sabe. Lo cierto es que tiene indicios que harían creer que así lo es. Por empezar, está en francés. En segundo lugar, se compartió vía Snapchat, una plataforma que impide ver una foto más de dos veces, por lo que parecería ser que el que la compartió quería que sea secreta.

La foto, además, parece ser un anticipo de lo que publicará la revista, con la fecha del 25 de octubre en la parte superior, un día después del cierre de la votación. La tipografía, además, es la que emplea la revista francesa.

¿Cuándo se revelará la veracidad o no de la foto? El 29 de noviembre en el Theatre du Chatalet. Allí, de confirmarse el listado filtrado, Robert Lewandowski levantaría su primer Balón de Oro, después de haberse quedado con las ganas en 2020. Aquel año, ganó el premio The Best de FIFA, pero no el Balón de Oro, ya que no se entregó por la pandemia de la COVID-19.

La curiosidad está en que Cristiano Ronaldo apenas alcanzaría el noveno puesto del escalafón, aunque no se llegan a ver los votos que habría recibido.