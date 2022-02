Racing de Ambo en duda

El Racing Club, el más representativo y el que tiene más lauros en la provincia de Ambo, no se presentaría al campeonato de su liga, cuya fecha de inicio está programada para el 5 de marzo.

Julián Orbezo, presidente de la Liga informó que en horas de la mañana de ayer, una comisión del club se acercó para poner en su conocimiento que se retiran porque sus dirigentes lo han abandonado y nadie quiere asumir la responsabilidad.

“El Racing está en duda, su delegado estuvo en la reunión y estuvo de acuerdo con todo lo aprobado, pero ayer, una comisión del club me dijo que no van a participar porque sus dirigentes estaban en duda y nadie quiere apoyarlos. Yo les manifesté que me hagan llegar un documento para que me confirmen si van a participar o no, lo cual deben hacerlo en el transcurso del día. Desde que se retiró el Sr. Percy Sánchez nadie quiere asumir la presidencia, cuando estaba él, todo Ambo era Racing, todos se subieron al carro, pero ahora todos le dan la espalda. Nosotros no podemos esperar porque ya todo está organizado. El campeonato va a comenzar el 5 de marzo con 8 equipos, si no juega Racing será con 7, en una rueda completa y liguilla de los cuatro primeros”, dijo Orbezo.