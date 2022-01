Reimond Manco regala lujos en pichanga en Jaén

Reimond Manco aún no define el equipo profesional en el que jugará en la temporada 2022. No obstante, esto no ha evitado que se mantenga activo en cuanta pichanga se organiza en distintos lugares del Perú. La magia que paseó por Alianza Lima, PSV, Willem II, Juan Aurich, Al-Wakrah, León de Huánuco, UTC y otros equipos sigue vigente.

Ahora, al “Rei” le tocó lucirse en Jaén. En un video compartido por un usuario de Tiktok, se puede ver a Manco luciéndose en una pichanga amateur. Incluso, se puede ver al experimentado exfutbolista de Alianza Lima haciendo una famosa “jaladinha” para sacarse de encima a un rival.

“De Holanda a interbarrios”, “Lo bueno es que su talento lo disfrutan los hinchas”, “mi ídolo, ojalá algún día pueda conocerte Reimond Manco”, son algunos de los comentarios tras las participación en Jaén.