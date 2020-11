Remueven tanque de oxígeno del hospital EsSalud en Huánuco

Las autoridades del hospital de EsSalud de Huánuco han sido noticia por la desinstalación de un tanque de oxígeno que fue instalado para atender a los pacientes COVID-19 que llegaban al establecimiento.

El doctor Jaime Valderrama, director del hospital EsSalud Huánuco, explicó que esta remoción se debe a que el hospital tiene otro tanque que abastece complementamente la demanda.

“Nosotros tenemos los tanques ahí, uno de 6 mil y uno de 20 mil y como la empresa ha observado que no superamos los 6 mil de consumo la empresa decidió retirar el tanque, además tenemos 400 balones de oxígeno”.

Informó que el tanque removido pertenece a la empresa que suministra el oxígeno a la institución.

“Ese tanque no era propiedad de nosotros, al comprar oxígeno, la empresa nos debe dar en un sistema de almacenaje, por eso la empresa considera que, cuando tu le compras una cantidad estimada, te proporciona el tanque de almacenamiento, cuando se dio la primera ola, se contrató con la empresa y ellos trajeron ese tanque”, explicó el director.

Aseguró que con la desinstalación de este tanque se garantiza la atención de los pacientes que requieran este servicio de oxígeno.

“Con el hecho que ellos retiren su tanque no quiere decir que no tengamos la capacidad de respuestas, tenemos suficientes” señaló.

Valderrama además detalló que se tienen 100 camas disponibles para pacientes contagiados del coronavirus.

“Son 100 camas, 68 camas para leves y un área de 32 camas con oxígeno y monitor para manejar pacientes severos”, aseguró.

Explicó que para este momento no se puede precisar sobre la llegada de una segunda ola en el país y en la región. “En el contexto de pandemia no podemos desarmarlo porque no hay pacientes, es mejor tener un hospital casi vacío que tener uno lleno, hablar de cuando llega una segunda ola es muy aventurado”.

Asimismo, informó que tenían ocho hospitalizados, hoy se incrementó a 18. “El tema de incidencias en algunos casos se está manteniendo, nos está preocupando es que se presentan pacientes que necesitan hospitalización; sin embargo, hemos vistos que la gente está tomando conciencia y llegan a tiempo para atenderse”.