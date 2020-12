En todo el departamento de Huánuco, a diario se reportan entre 80 y 120 casos nuevos de personas infectadas de COVID-19. Así lo informó Otto Llim Carbajal Malpartida, jefe encargado de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco.

El funcionario aseveró que existe un ligero incremento de contagiados de coronavirus, y la incidencia mayor ocurre en las provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca y Huánuco. “Hay un incremento ligero de infectados”, precisó el funcionario.

Agregó, que los casos nuevos que llegan a los centros de salud son de diagnóstico moderado y severo, por razón, las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos y hospitalización están copadas. “Si la tendencia contagios continua con ese ritmo, los centros hospitalarios podrían colapsar”, advirtió Otto.

De acuerdo a la versión de Carbajal Malpatida, los factores para este incremento es la actividad masiva en centros comerciales y lugares de esparcimiento, donde las personas no guardan el distanciamiento y no usan mascarillas. “Están actuando como si el COVID-19 no existiera”, acotó.

Comentó que los más afectados y los que van a fallecer son los adultos mayores, porque han sido infectados por los jóvenes que salen a calle y generan las aglomeraciones. “Otro factor que genera el incremento es porque la población subestima al virus”, aseveró Otto.

Añadió que los factores de incremento de infectados, el reinicio de las actividades económicas y las movilizaciones son focos de contagios. En Huánuco podría ocurrir la segunda ola, antes de lo anunciado.

158 casos y un fallecido

El reporte región Huánuco COVID-19 suma 158 casos y un fallecido en 48 horas, de acuerdo a cifras actualizadas hasta las 08:00 horas del día 09 de diciembre.

Según el comunicado de la Diresa, la región presenta un total de 39 218 casos positivos y 849 personas fallecidas; 84 hospitalizados; 17 en la UCI, 2009 altas clínicas y 26 920 altas epidemiológicas.

