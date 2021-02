Resfrió, carraspera o diarrea son sospecha de COVID-19

El Ministerio de Salud dispuso que ya no se puede considerar a una gripe, una alergia o un resfriado como simples molestias de salud y quienes presenten estos síntomas deben reportarlos para determinar si hay o no presencia del COVID-19.

Manuel Espinoza, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), indicó que las señales más frecuentes que están apareciendo de contagio por coronavirus en esta segunda ola son dolor de garganta, una pequeña carraspera, escalofríos leves y calentura.

“Esas señales son advertencias. La gente tiene que entender que ya no existe eso de que me dio gripe porque me destape, tomé una cerveza helada o soy alérgica a los pelos del gato. Toda manifestación respiratoria o digestiva ya es COVID-19″. Advirtió.

Dijo que este aviso podría parecer exagerado, “si somos conscientes de estas señales, lo que corresponde hacer es cumplir una cuarentena de 14 días en casa”.