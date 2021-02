Retrasan traslado de restos de Silvano desde Colombia

Para hoy se había anunciado la llegada a Huánuco el cuerpo de Silvano Oblitas Cántaro Tolentino (19); quien resulto asesinado por dos extranjeros en Colombia; sin embargo, presuntamente por demora de la funeraria colombiana, ayer no llegó al territorio peruano.

El anuncio de la repatriación de Colombia a Lima estaba previsto para 8:00 p.m. de ayer y hoy debía llegar a Huánuco, según lo anunciado por los familiares.

Sin embargo, ayer en la noche, Janeth Cántaro Tolentino, quien junto a su hermano Elder ya se encuentran en Lima, en comunicación con el diario AHORA informó del retraso de la llegada de los restos de su hermano al Perú, por demora de la funeraria según le indicaron.

“Ayer (jueves) me confirmaron que hoy (viernes) a las 2:00 p.m. estaría saliendo el cuerpo de Colombia, pero lamentablemente, hoy me llamó la señora Marta de la Oficina de Relaciones Exteriores de Perú y me dice que hoy (viernes) no salió, ni va salir, posiblemente mañana (sábado) salga pero no está confirmado”, manifestó.

Refirió también que intentó comunicarse con autoridades encargadas de la repatriación en Colombia; sin embargo, no ha logrado contactarse, por lo que pidió comprensión a sus familiares, amigos y pueblo huanuqueño.

En tanto el cuerpo de Jackiel, como se hacía llamar Silvano, permanece en Colombia desde el 11 de febrero, día en que resulto arrojado desde lo alto de un puente.

