En la conferencia de prensa luego de la derrota, Ricardo Gareca, DT de Perú, se mostró optimista pese al mal resultado y destacó la actuación de su equipo.

Tras la nueva derrota por la mínima diferencia de Perú ante la selección de Argentina, el técnico Ricardo Gareca aseguró que continúa teniendo fe que serán capaces de revertir el mal momento que estamos atravesando.

“Jugamos contra un gran rival, en un escenario difícil, pero tuvimos todo (actitud, generación de juego, concentración), pero lamentablemente no se nos dio”, manifestó Gareca.

“No queda otra que seguir, no era lo que esperábamos en esta suma de las tres fechas, pero hay que seguir porque es importante no bajar los brazos, y seguir peleando hasta el último momento”, agregó.

Sobre el partido de Jhilmar Lora y Raziel García, Gareca consideró: “Han cumplido las expectativas que teníamos con ellos, así que felicitarlos por la actuación, que me parece que fue destacable”.

Mientras que de Farfán, señaló: “A Jefferson lo vi con hielo al término del partido, habrá terminado con algún dolor, esperemos que no sea nada grave”. Y de Carlos Zambrano dijo: “respondió muy bien, tiempo que no estaba en la Selección y le tocó una vuelta difícil, con delanteros de mucho nivel y con un gran momento de Argentina, pero respondió bien, al igual que toda la defensa”.

Por último, el DT de 63 años, manifestó: “Fue un balance negativo para nosotros en cuanto a números, resultados, en la tabla de posiciones quedamos más relegados. Pero, más allá de que esto suene contradictorio, creo que estamos bien. Me voy con buenas sensaciones (Bolivia y Argentina). Miro las cosas con buen optimismo, conociendo al plantel, me voy con una determinada fe que me permite seguir creyendo que somos capaces de poder revertir esta situación”.

En tanto, el delantero Gianluca Lapadula y el arquero Pedro Gallese, analizaron al equipo, a la “Albiceleste” y respaldaron a Yotún.