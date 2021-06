El cantante Ricardo Montaner defiende a Camilo el esposo de su hija, luego que una seguidora le pidiera que excluya al famoso artista colombiano de su próximo concierto.

El mensaje de la osada admiradora

“Mi querido Ricardo, yo te adoro, amo tus canciones, te respeto pero si quitaras a tu yerno Camilo, con gusto pago para verte. Besos y un fuerte abrazo”, escribió a través de Facebook una usuaria identificada como Mónica Moreno.

Los Montaner se encuentran preparando un concierto que se llevará a cabo el próximo 31 de julio, donde todos interpretarán sus mejores temas. Ante la solicitud de la fanática, el intérprete de ‘Tan enamorados’ no dudó en responderle.

“Amada y queridos Andrés y Marisol, antes de quitar a mi familia, prefiero quitarlos a ustedes, con ellos me va mejor que con gente venenosa que muestra su naturaleza en un comentario público. Dios lo bendiga y cuide, y transforme sus amargados corazones. Los amo”, fueron las palabras de Montaner que sus seguidores no dudaron en aplaudir.

Así, el cantante Ricardo Montaner defiende a Camilo, de una seguidora que emocionalmente escribió sus sentir en las redes.

Sobre su nuevo álbum

Una íntima conversación con Dios a través de 11 canciones”. Ricardo Montaner abraza esta producción ‘Fe’, el trabajo discográfico que acaba de lanzar, mostrando su lado más profundo y espiritual a la vez.

Como es una constante en su trabajo artístico en los últimos años, para este disco contó con la participación del talento colombiano Camilo, quien es esposo de su hija, además de sus dos hijos, Mau y Ricky Montaner en la composición de algunos temas.

También, entre la selección de productores se encuentra el reconocido colombiano Julio Reyes Copello.

“Es un álbum que no sólo le debía a Dios, sino a mucha gente que durante los últimos 28 años esperaban un álbum con contenido espiritual. Me lo debía a mí también, con un álbum para el hacedor de mi carrera y de mí mismo. Cómo era posible que le hiciera canciones a los seres humanos y no le hiciera un álbum a quien creó los seres humanos. Le entrego este disco a Dios y darle las gracias por tantas cosas maravillosas que me ha entregado”, comentó Ricardo Montaner desde Nueva York, ciudad desde la cual decidió lanzar este álbum.