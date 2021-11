Ricardo Montaner “Un pequeño pez está rondando en esa panza”

Evaluna y Camilo causaron gran revuelo tras el anuncio de que se convertirán en padres por primera vez y una de las personas que no ha dejado de demostrar su alegría es el cantante Ricardo Montaner, quien ya expresó cuál es su más grande deseo respecto a su nieto.

El pasado 13 de octubre Evaluna y Camilo dieron la gran noticia con su nuevo video musical titulado Índigo, que es el nombre que llevará su bebé y en el clip muestran la reacción de su familia a la noticia de que habrá un nuevo miembro muy pronto.

Sin embargo es Ricardo Montaner el que se ha mostrado más impaciente por conocer a su nieto, tanto así que lanzo su predicción sobre el sexo del bebé y reveló que le gustaría que fuera una niña, aunque aseguró que no importa lo que venga lo amará incondicionalmente.

“Un pequeño pez está rondando en esa panza… esperando a Índigo. Yo creo que es nena, pero si es varón igual lo voy a amar entrañablemente. A veces me gana la impaciencia…”, escribió el cantante junto a una fotografía de Evaluna Montaner en la que se le ve su pancita de embarazo.

¿Por qué Índigo?

Camilo y Evaluna señalaron que el nombre de su bebé es índigo, aunque ha dividido opiniones ellos se mostraron felices por darle la bienvenida a su bebé bajo este nombre y revelaron los motivos por los que lo eligieron.

En entrevista para una revista en Estados Unidos la pareja explicó que eligieron el nombre de su bebé porque puede ser tanto para niño como para niña, el género es algo que ellos consideraron al momento de nombrar a su primogénito.

Camilo dijo que al enterarse que serían padres recordaron un viaje a India y en este lugar aprendieron la importancia del color índigo en la cultura del país: “Nos encanta el índigo per se, la mística y el espíritu que rodea al Índigo, no solo como color sino el significado del mismo. Además me encanta como suena”.

El nombre del bebé de Evaluna y Camilo se suma a los que otras celebridades han optado para sus hijos considerando que pueden ser tanto para niño como para niña. Este es el caso de la youtuber Yuya, quien nombre a su primogénito Mar.