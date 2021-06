Avengers: Endgame, se estrenó en 2019, cerrando así la Saga del Infinito dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Los fanáticos despidieron a dos de sus grandes estrellas: Robert Downey Jr. y Chris Evans. Robert Downey Jr. te gustaría que volviera “Iron Man” al universo Marvel?.

No hay dudas de que el intérprete de Iron Man, es la cara principal de la franquicia, desde el primer momento, por lo que los fans piden por su regreso. Recientemente habló sobre esto y dejó detalles importantes.

Como ya todos sabemos, Tony Stark murió en la última película de los Vengadores, pero surgieron muchos rumores acerca de su vuelta al MCU. Aunque, ninguno fue confirmado oficialmente por Kevin Feige y compañía.

El actor viene de producir la serie Sweet Tooth, la cual ya es un éxito en el servicio de streaming Netflix. Recientemente en una entrevista habló sobre su actuación en el universo Marvel, con el medio ComicBook.

En la conversación fue consultado por los inicios de las producciones que conquistaron al mundo y cómo se manejan:

“Si aprendí algo en mis años con Marvel, desafortunadamente, hasta algún próximo utópico, el dinero mueve la aguja. Aprovecha la innovación para convertirse en algo común”.

Continuó: “Hace 13 años no existía el Universo Cinematográfico de Marvel, y un pequeño grupo de personas motivadas apostaron entre sí y luego trabajaron duro durante una década”.

Respecto a su futuro dentro del MCU

Dujo: “Para mí, el futuro es incierto, pero la brecha de credibilidad fue un poco más rápida solo por esta extraña asociación con este personaje que interpreté, que entendía la tecnología y entendía cómo ponerla en práctica para la resolución creativa y existencial de problemas”. Por el momento no hay planes confirmados por parte de Disney, aunque sí se dice que puede aparecer en dos proyectos.

Ironheart es una de las series originales que estrenarán, la cual sigue a Riri Williams, una niña de 15 años que sigue los pasos de Iron Man y es allí donde podría tener una nueva participación.

Eso no es todo, también se rumorea que tendrá su lugar en el programa animado What If?, donde los personajes del MCU viven diferentes realidades y tienen nuevas historias .Robert Downey Jr. te gustaría que volviera “Iron Man” al universo Marvel?