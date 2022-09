Robert Lewandowski sobre Carlos Zambrano: “Todo lo que quería era romperme la pierna”

Carlos Zambrano y Robert Lewandowski protagonizaron candentes duelos cuando se enfrentaron en la Bundesliga alemana. El polaco parece no haberse olvidado del central peruano y, en una reciente entrevista, destacó la rudeza del ahora jugador de Boca Juniors.

“Había un jugador llamado Zambrano del Eintracht Frankfurt. Todo lo que quería hacer era romperme la pierna, ni siquiera le importaba la pelota. Me enojó bastante que el árbitro no estuviera viendo lo que pasaba. Los defensores pueden hacer más que los delanteros muchas veces, no es una pelea pareja”, señaló al medio polaco Kwartalnik Sportowy.

Por su parte, Zambrano respondió a las afirmaciones de Lewandowski. A través de sus historias de Instagram, el peruano destacó que nunca jugó con mala intención.

“Querido Robert, gracias por recordarme con tanto cariño. Como sabes, esto es fútbol amigo: siempre jugamos muy fuerte y dejamos la vida en nuestros cruces. Nunca con malicia. Se te respeta mucho por el gran profesional y persona que eres. Ha sido un honor enfrentarte. Te deseo lo mejor siempre. Un fuerte abrazo”, escribió.

Vale recordar que Zambrano se encuentra concentrado con la selección peruana para enfrentar a México y El Salvador el próximo 24 y 27 de septiembre. Además, alterna constantemente en la defensa de Boca Juniors al mando de Hugo Ibarra.