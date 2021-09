Roberto Roena ha cerrado sus ojos para siempre a los 81 años

Pasan las horas y los fanáticos salseros no se resignan a comprender lo que ha pasado con Roberto Roena. Sí, el querido músico dueño del bongó, ha cerrado los ojos para siempre. Se ha marchado de pronto. Evitó pasar por días de agonía.

El Nuevo Día de Puerto Rico recibió la confirmación de parte de Brenda Roena, hija del músico, quien señaló: “Muy triste y con dolor lo confirmo”.

Roena tenía 81 años de edad y venía reincorporándose al ambiente salsero. De hecho, tenía una presentación pactada para la quincena de octubre en Atlanta, Estados Unidos.

El nombre del percusionista es uno de los más importantes de la música latina. Fue integrante del Combo de Cortijo, fue parte de Fania All Stars y tras fundar Roberto Roena y sus Megatones, tiempo después aparece con la agrupación que se convertiría en el mayor de sus legados: Apollo Sound.

En Salserísimo Perú habíamos presentado recientemente un Expediente Salsa con la historia de ‘Mi desengaño’, uno de los himnos de su orquesta. Y en el reportaje, el bajista Pucho Souffront dijo de Roena que era un líder indiscutible y con agudo concepto musical. “Sabía a quién entregar un arreglo y era un experto seleccionando los temas para su orquesta”, manifestó.

Hoy Roberto Roena nos castiga con su ausencia. Capaz con esa misma intensidad con la que él castigaba a su bongó. Se ha ido con sus canciones. Con Marejada feliz, Traición, Mi desengaño o Cómo te hago entender.

En las redes siguen los lamentos. Muchos salseros aún no lo creen. Y otros, a esta hora de la madrugada, ya han sonado más de una vez ‘El guaguancó del adiós’. Y acaso están repitiendo más de una vez aquello de que con lágrimas no se curan heridas. Es que quizás Roberto no lo sabía. Pero con esta noticia, nuestra alma sí se queda destruida. Duro golpe.