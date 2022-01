Salud Sexual || Quieres saber si él quiere algo serio contigo, acá algunas señales

El salir en citas puede ser divertido, pero en estos días el salir con un chico por un tiempo no siempre significa que vas a terminar en una relación seria. Entonces, lo has estado viendo seguido, y los dos tienen química y es divertido y fácil, pero, quieres saber si él quiere algo serio contigo, acá algunas señales.

1. Él está feliz por estar asociado contigo

Sabes que está serio cuando te presenta a sus amigos. Los hombres quienes no te presentan a sus amigos a quienes por casualidad se los encuentran en la calle, normalmente no están disponibles emocionalmente y no tienen ninguna intención de estar en una relación seria. Sin embargo, si tu pareja siempre se asegura de que la gente que lo conoce sabe que eres su pareja y está orgulloso de ello, puedes tener por seguro que está interesado en ti.

2. Él planea las citas reales

Llamame anticuado pero extraño los tiempos cuando el salir en citas realmente significaba salir con citas reales y no nomás estar con alguien. En nuestros días sólo se trata de pasar el tiempo con alguien casualmente, Netflix y relajarse. Sin embargo, si tu hombre empieza a planear citas reales, el llevarte a restaurantes, galerías de arte, películas, o incluso quizá patinar en hielo, ya sabes que lo planeó muy bien, por ende, él está siendo serio contigo.

3. Él está un poco celoso

No estamos hablando sobre celos lunáticos, locos y llenos de ira, quienes hacen teatritos cada vez que incluso miras a otro chico o interactúas con algunos de tus amigos hombres, no que ello fuera a ser una enorme señal de alarma. Pero una cantidad sana de celos es normal y un buen indicativo que tu hombre quiere ser exclusivo contigo.

4. Él se interesa en tus pasatiempos

Si él se une a ti cuando vas de compras, o sugiere el hacer ejercicio juntos, o el pasar tiempo con tus amigos, ya sabes que él está tomando un interés serio en ti. Está tratando de pasar tiempo contigo haciendo algo que a ti te gusta.

5. A él le gusta sorprenderte

¿En alguna ocasión tu hombre te ha sorprendido con un pequeño detalle por alguna razón? ¿Quizá te consiguió tus chocolates favoritos, o algunas flores, o quizá hizo una lista de canciones y no es tu cumpleaños o algún día festivo? Puedes estar segura de que definitivamente él quiere estar contigo.

6. Él te muestra su lado emocional

Sin importar qué tanto traten de esconderlo, los hombres sencillamente son tan emocionales como las mujeres. Sólo lo muestras de diferentes formas o, en muchas ocasiones, reprimen sus emociones porque eso es lo que socialmente se espera de ellos. Pero si algún chico se abre contigo, y te permite verlo cuando es vulnerable, entonces ya sabes que él está siendo muy serio sobre la relación.

7. Él planea para el futuro

El “planear para el futuro” no quiere decir que él está buscando una casa con un cerco muy bonito. Más bien está tratando de planear un día festivo en el futuro o invitarte a su casa para Navidad, lo que sugiere que él piensa en que tú estarás junto a él en el futuro. Esa es una buena señal, definitivamente está loco por ti.