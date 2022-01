Sangre huanuqueña en Alianza Universidad

No paran. Si hay un equipo que no ha perdido tiempo para armar el plantel versión 2022, ese es Alianza Universidad. Por ello, no ha sorprendido que en las últimas horas el cuadro huanuqueño anunciara la renovación de uno de sus jugadores más queridos.

El joven arquero Manuel Montero Almeida fue ratificado en el cuadro huanuqueño. La hinchada aún lo recuerda como uno de los baluartes del equipo que logró el ascenso. Actualmente, ya más experimentado, es el llamado a ser el dueño de la portería azulgrana.

Manuel Montero vivió bajo la sombra del arquero Diego Morales durante estas últimas temporadas. El argentino fue su referente y quien marcó su carrera en el fútbol profesional. Manuel dijo que lo admiraba por su capacidad como jugador y líder del equipo.

El joven arquero huanuqueño ha tenido la oportunidad de ser convocado a la selección peruana sub-20. Ahora, desde la segunda división, espera volver a mostrar sus cualidades para aportar al equipo en su objetivo de llegar a Primera División y también para tener una nueva convocatoria a la Selección.

Alianza Universidad cerrará sus contrataciones la próxima semana porque desde los primeros días de febrero iniciarán con su pretemporada. Antes, el Club Lawn Tennis deberá pasar por una inspección de la Federación Peruana de Fútbol, quienes determinarán si cumplen los protocolos de bioseguridad.